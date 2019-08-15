Украина судится с "Газпромом" за 14 млрд долларов: в "Нафтогазе" раскрыли подробности

Фото: naftogaz.com

В новом арбитраже против "Газпрома" "Нафтогаз Украины" требует пересмотра тарифа на транзит и компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов, а окончательное решение ожидают до конца 2021 года. Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

"Диапазон суммы компенсации, которую мы требуем в новом арбитраже против "Газпрома", – 11-14 млрд долл. Основанием для этой компенсации является контракт на транзит с "Газпромом" до конца 2019 года, в рамках которого у нас есть право требовать пересмотра тарифа на транзит. Мы можем требовать этого пересмотра до истечения срока контракта. Мы это сделали весной 2018 года. Соответственно, с весны 2018 года до окончания действия контракта мы имеем право на пересмотр на более высокий тариф", – сказал Витренко.

По его словам, в контракте есть ссылка на европейские правила формирования тарифа, а эти правила предусматривают отражение затрат Украины, в том числе так называемую "ускоренную амортизацию и обесценивание украинской ГТС".

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"Почему амортизация ускоренная? Потому что мы будем использовать условную транзитную часть украинской ГТС не 15 лет, сколько ей осталось технически служить по нормативам, а только до конца 2019 года, потому что потом не будет транзита", – добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

"Есть план арбитражного процесса, утвержденный в рамках уже состоявшихся процессуальных слушаний. По нему "Газпром" уже подал свои исковые требования в июне 2019 года. До ноября мы готовим формальный ответ на их исковые требования и предъявим, соответственно, свои исковые требования. Вот эти 11-14 млрд долл будут основной частью наших требований. Встречный иск мы еще не подали, но мы уже обозначили эти наши требования, когда подавали заявку на новый арбитражный процесс. Слушания назначены на весну 2021 года. Окончательные решения могут быть вынесены до конца 2021 года", - подчеркнул Витренко.

Напомним, 6 июля 2018 года "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". В августе 2018 года Витренко заявил, что если российский "Газпром" откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около 12 миллиардов долларов.

Тогда же он предположил, что судебный процесс по данному делу может затянуться более чем на 1,5 года. К тому времени уже будет известно о том, сохранит ли Россия транзит газа через Украину (контракт был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го). В случае победы Украины в арбитраже "Газпрому" придется выплачивать компенсацию за экономическое обесценивание украинской ГТС.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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