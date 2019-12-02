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Украина сжигает зимний газ: сколько осталось в хранилищах

2 декабря, 15:47

Запасы голубого топлива в ПХГ вновь сократились

/ Фото: Укртрансгаз

Запасы зимнего газа в Украине продолжают сокращаться. Так, объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 30 ноября составил 20,76 млрд куб. м, тогда как 26 ноября в ПХГ было 20,99 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 2 декабря.

За последние отчетные сутки из хранилищ отобрали 48,65 млн куб. м газа. При этом Украина за те же сутки импортировала 15,08 млн куб. м газа из Словакии, 0,2 млн куб. м – из Венгрии, 2,21 млн куб. м – из Польши. Собственная добыча газа составила более 56 млн куб. м газа.

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В целом газовые хранилища заполнены на 67%. На момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения. О чем говорили, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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газ Укртрансгаз ПХГ хранилища запасы газа

Источник: Сегодня

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