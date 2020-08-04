Украина теряет деньги заробитчан: данные Нацбанка

Несмотря на то, что украинцев стали активнее звать на работу за границу, заробитчане за июнь 2020 года перевели в Украину 856 млн долларов, а за первое полугодие – 5,6 млрд долларов. Это на 8,5% меньше, чем в июне 2019 года и на 3,8% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Реклама

В частности, за полгода через корреспондентские счета в Украину перевели 2,16 млрд долларов, или 40,2% от общего количества переводов. Через неформальные каналы прошло еще 2,02 млрд долларов (37,6%), а через международные платежные системы – 1,19 млрд долларов (22,1%).

Читайте также: Израиль ждет украинских заробитчан: что известно об их трудоустройстве

В тренде После нападения на Анастасию Луговую проводникам в поездах выдадут газовые баллончики

Напомним, ранее сообщалось, что с украинцев запретят брать деньги за поиск работы за границей. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Поводом для разработки такого документа стало то, что часто мошенники под видом агентств по трудоустройству берут 300-600 евро и отправляют человека в несуществующую компанию за границей, а то и вовсе исчезают.

Как известно, по оценкам правительства, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама