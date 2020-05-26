Украина теряет инвестиции: Госстат показал цифры

Объем вложений резко сократился во все сферы, кроме информационной и телекоммуникационной

Пока в Украине запускают инвестиционный офис, вложения в экономику государства значительно сократились. Так, по итогам первого квартала 2020 года капитальные инвестиции составили 76,9 млрд гривен, что на 35,5% меньше, чем было в первом квартале 2019 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Самое сильное снижение объема инвестиций зафиксировано в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (-79,1%), а также в сфере временного размещения и организации питания (-66,7%). Такую динамику можно связать с карантинными ограничениями, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

В целом снижение инвестиций произошло во всех отраслях, за исключением информации и телекоммуникаций, где рост составил 8,7%. Так, в финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%, в строительстве – на 18%, в промышленности – на 36,2%, в сельском хозяйстве – на 44,1%. В транспортной сфере сокращение инвестиций достигло 57,8%.

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Напомним, как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина остается привлекательной страной для инвесторов, но ей не хватает прорыва в некоторых сферах. Признаком решения существующих проблем, по мнению главы правительства, станет попадание Украины в ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Как сообщалось, инвестиции по всему миру заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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