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Украина теряет производство молока, зато стало больше мяса

16 августа, 06:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Яиц в стране стали производить меньше

В Украине, где уже упало производство хлеба, также снижается производство молока. Как свидетельствуют данные Госстата, в январе-июле 2020 года в стране произвели 5,53 млн тонн молока. Это на на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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При этом предприятия сократили производство молока на 1,1%, а хозяйства населения – на 5,1%.

Производство яиц в стране за семь месяцев сократилось на 1,2% – до 10,091 млрд штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

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Производство мяса за отчетный период выросло на 0,3% – до 1,89 млн тонн. Предприятия увеличили производство мяса на 2,1%, тогда как население сократило почти на 4%. Производство шерсти за отчетный период составило 1143 тонн, что на 11,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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Напомним, ранее стало известно, что украинцев по итогам августа ждет рост цен вместо снижения. В частности, эксперты ожидают удорожания яиц, хлеба и лекарств.

Также мы писали, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов, а место отечественных производителей в таком случае займут поставщики из Европы.

Также новости "Сегодня" разбирались, что будет с ценами на овощи и фрукты в Украине:

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продукты молоко мясо производство Госстат

Источник: Сегодня

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