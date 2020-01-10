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Украина теряет производство сахара: озвучена причина

10 января, 17:07

Показатели сахаропроизводителей заметно сократились за год

/ Фото: Pixabay

Украина не только сокращает экспорт сахара, но и теряет его производство. Так, в 2019-2020 маркетинговом году (МГ) в стране произвели 1,48 миллиона тонн сахара – это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

По ее данным, всего в сезоне работали 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 миллиона тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше, чем годом ранее.

"Существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", – объяснила замглавы правления "Укрцукра" Руслана Яненко.

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По ее словам, последние три года в мире наблюдался избыток сахара. Этот профицит повлиял и на Украину, и аграрии начали засевать сахарной свеклой меньше площадей.

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В целом украинский топ областей-производителей сахара остается неизменным:

  • Винницкая область – 331,9 тысячи тонн;
  • Хмельницкая область – 192,8 тысячи тонн;
  • Тернопольская область – 186,4 тысячи тонн.

Напомним, в августе ассоциация прогнозировала, что производство сахара в 2019-2020 МГ составит 1,1-1,2 млн тонн, то есть прогноз был превышен. При этом ожидалось, что оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18%.

В свою очередь диетологи призывают украинцев сократить потребление сахара. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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сахар производство АПК Укрцукор

Источник: Сегодня

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