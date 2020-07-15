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Украина торгует "в минус": что продаем и покупаем

15 июля, 15:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Таможенная служба отчиталась о товарообороте за полгода

Баланс внешней торговли товарами, несмотря на заметное сокращение отрицательного сальдов январе-апреле, по итогам первого полугодия 2020 года остается негативным. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Так, за первые шесть месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 млрд долларов, в то время как экспорт составил 23 млрд долларов. Таким образом, отрицательное сальдо – 1,4 млрд долларов. При этом сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов, или 12%, а экспорт – на 1,6 млрд долларов, или 6%.

Больше всего товаров импортировали из Китая – 15% от общего импорта, Германии – 9% и Российской Федерации – 9%.

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Больше всего импортировали:

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  • топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
  • реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
  • средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

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Главные партнеры по экспорту: Китай – 13% от общего экспорта, Польша – 6% и Российская Федерация – 6%. Больше всего Украина экспортировала:

  • зерновые культуры;
  • черные металлы;
  • жиры и масла животного или растительного происхождения;
  • продукты их расщепления;
  • готовые пищевые жиры;
  • воски животного или растительного происхождения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

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экспорт импорт Украина сальдо внешняя торговля товарооборот торговый баланс

Источник: Сегодня

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