Украина торгует "в минус": что продаем и покупаем

Баланс внешней торговли товарами, несмотря на заметное сокращение отрицательного сальдов январе-апреле, по итогам первого полугодия 2020 года остается негативным. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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Так, за первые шесть месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на более чем 24,3 млрд долларов, в то время как экспорт составил 23 млрд долларов. Таким образом, отрицательное сальдо – 1,4 млрд долларов. При этом сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долларов, или 12%, а экспорт – на 1,6 млрд долларов, или 6%.

Больше всего товаров импортировали из Китая – 15% от общего импорта, Германии – 9% и Российской Федерации – 9%.

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Больше всего импортировали:

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топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;

реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

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Главные партнеры по экспорту: Китай – 13% от общего экспорта, Польша – 6% и Российская Федерация – 6%. Больше всего Украина экспортировала:

зерновые культуры;

черные металлы;

жиры и масла животного или растительного происхождения;

продукты их расщепления;

готовые пищевые жиры;

воски животного или растительного происхождения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

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