Украина торгует в "минус": экспорт из страны упал

Несмотря на то, что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, в первом квартале 2020 года экспорт из страны в целом сократился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Импорт при этом тоже упал – на 3,3%. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, в первом квартале 2020 года экспорт из Украины составил 12,25 млрд долларов, импорт – 13,32 млрд долларов. То есть торговое сальдо страны в итоге отрицательное – "минус" 1,07 млрд долларов.

"По сравнению с четвертым кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт – на 19,2%", – написал Качка на своей странице в Facebook.

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По его словам, уменьшение отрицательного сальдо внешней торговли является хорошей новостью. Плохой новостью при этом уменьшение объемов торговли.

"Это прямой минус для экономики в целом", – отметил Качка.

Напомним, правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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