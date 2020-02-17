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Украина тратит зимний газ: сколько в хранилищах

17 февраля, 17:59

Только за 16 февраля из хранилищ отобрали 41,35 млн куб. м газа

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы накопленного на зиму природного газа в Украине сокращаются. Так, объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 16 февраля составил 16,28 млрд куб. м, тогда как 1 февраля в ПХГ было 16,95 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Оператора ГТС", опубликованные 17 февраля.

По информации госкомпании, за 16 февраля из хранилищ отобрали 41,35 млн куб. м газа. При этом за последние отчетные сутки газ в ПХГ Украины не закачивался.

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Как известно, на старте сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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Источник: Сегодня

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