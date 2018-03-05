Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа

НАК "Нафтогаз Украины" потребовал от российского "Газпрома" компенсацию за переплату, которую нам пришлось заплатить из-за отказа России от поставок газа с 1 марта. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, Украина потратила на газ "лишние" 34% средств. Как отметил представитель "Нафтогаза", "Газпром" уже официально предупрежден, что должен будет заплатить за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко подчеркнул, что "Газпром" в очередной раз "продемонстрировал миру свою ненадежность как поставщика газа". По мнению представителя "Нафтогаза", "Газпром" вновь использует газ в качестве политического оружия.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге по результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов.

После решения суда Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.