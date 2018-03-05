Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа

Сегодня, 12:11

"Нафтогазу" пришлось переплатить 34% от стоимости голубого топлива

Фото: AFP
Фото: AFP

НАК "Нафтогаз Украины" потребовал от российского "Газпрома" компенсацию за переплату, которую нам пришлось заплатить из-за отказа России от поставок газа с 1 марта. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, Украина потратила на газ "лишние" 34% средств. Как отметил представитель "Нафтогаза", "Газпром" уже официально предупрежден, что должен будет заплатить за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

.png_649

Витренко подчеркнул, что "Газпром" в очередной раз "продемонстрировал миру свою ненадежность как поставщика газа". По мнению представителя "Нафтогаза", "Газпром" вновь использует газ в качестве политического оружия.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В итоге по результатам двух решений суда "Газпром" оказался должен Украине 2,56 млрд долларов

После решения суда Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.
газ, газпром, поставки газа, транзит газа, Стокгольмский арбитраж

Вы сейчас просматриваете новость "Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Заседание совета. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украина и НАТО обсудят газовый шантаж России - Геращенко

Сегодня, 11:25

5-6 марта в Одессе проходит заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Климпуш-Цинцадзе о "газовой войне" с РФ: "Быстро привели шантажистов в чувство"

Сегодня, 11:08

Россия применяет против Украины не только военный метод, но и экономическую интервенцию, говорит вице-премьер
Загрузка...

Финансы

Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

Сегодня, 10:44

Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится

Экономика

Российские СМИ сообщили, что Москва признала долг перед Украиной

Вчера, 23:00

После всех взаимозачетов "Газпром" должен будет отсчитать Нафтогазу 2,5 миллиарда долларов
Загрузка...