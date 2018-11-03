Украина участвует в крупнейшей туристической выставке в мире: с чем едем в Лондон

Сегодня, 07:43

На украинском стенде на выставке-ярмарке World Travel Market будут представлены не только ряд частных компаний, но также Киев и Одесса

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На международной туристической выставке World Travel Market, которая скоро откроется в столице Великобритании, будет выставлен национальный стенд Украины.

Стенд общей площадью 33 км. м должен стать примером партнерства государства с бизнесом – на нем будут представлены как национальные и муниципальные органы (например, министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), а также города Львов и Одесса), так и частные компании – Albatros, The travel group Arktur, Chernobyl Tour, entdecke.net DMC GmbH, New Logic, Premier Hotels and Resorts, Sputnik Kyiv Travel Comany, Ukraine Travel Lab.

Кроме того, организатор экспозиции – Департамент туризма и курортов МЭРТ – оформит ее в стилистике нового официального логотипа страны – Ukraine NOW UA.

Стоит отметить, что WTM-2018 является знаковым событием в мире туризма. Трехдневная выставка-ярмарка в этом году станет уже 40-ой по счету. Данное мероприятие ежегодно посещают специалисты турсферы со всего мира – например, в прошлом году на ней побывали почти 88 тыс человек, включая 16 тыс высокопоставленных руководителей отрасли.

Пройдет она с 5 по 7 ноября в выставочном центре Лондона (ExCeL).

Напомним, что в мае Кабинет министров Украины одобрил бренд "Ukraine NOW UA" ("Украина СЕЙЧАС"), который станет основой презентации Украины в мире.

Также мы писали, что в Киевской городской государственной администрации ожидают, что до конца года украинскую столицу посетят шесть миллионов туристов.
туризм, Великобритания, Лондон, выставка, Украина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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