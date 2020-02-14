Украина уменьшила "дыру" во внешней торговле

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Несмотря на пессимистичные прогнозы внешнеторгового баланса Украины, его дефицит по итогам 2019 года не вырос, а уменьшился. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Так, внешнеторговый баланс страны в 2019 году сведен с дефицитом в 3,63 млрд долларов. Это в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год, когда "дыра" составляла 6,21 млрд долларов.

При этом дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,72 млрд долларов. Положительную динамику обеспечил выросший в 1,6 раза профицит внешней торговлей услугами. Он составил 8,71 млрд долларов.

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В целом импорт товаров и услуг в Украину за 2019 год вырос на 6% – до 67,31 млрд долларов, а экспорт – на 11,2%, до 63,68 млрд долларов, подсчитали в Госстате.

Также отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.

Напомним, правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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