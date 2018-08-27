Украина урезала потребление газа на 30% – Порошенко

Потребление газа в Украине в 2018 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 30%. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с работниками комплекса "Зоря" – "Машпроект", который провел успешные испытания новой газовой турбины мощностью в 32 МВт, передает "Укринформ".

"Задачи, которые я поставил, – чтобы мы перешли на собственную добычу газа, сократили неэффективное потребление газа. И сегодня по сравнению с 2013 годом потребление газа сокращено почти на 30%", – сказал глава государства.

В то же время Порошенко отметил, что предприятие "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа, однако не уточнил, на сколько.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал, что до 2022 года Украина может сократить потребление газа на 5 млрд кубометров.

"Прогноз на 2022 – 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", – заявлял Гройсман.

При этом вице-премьер-министр, глава Минрегионстроя Геннадий Зубко отмечал, что у Украины есть потенциал сократить потребление газа, который используется для отопления в жилом секторе, до 4 млрд куб. м, благодаря проведению энергоэффективных мероприятий.