Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

Украина успешно провела первый аукцион гособлигаций через платформу Bloomberg

1 октября, 19:39

Торги по размещению ОВГЗ состоялись 1 октября

/ Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые состоялись во вторник, 1 октября, привлекло в государственный бюджет 77,2 млн грн, а неделей ранее – 13,2 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведен через платформу Bloomberg", – отмечает пресс-служба.

Реклама

По данным Минфина, большую часть составили поступления от двухлетних ОВГЗ.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

  • по трехмесячным ОВГЗ – 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);
  • по однолетним ОВГЗ – 15,09%;
  • по двухлетним ОВГЗ – 15,36% (снижение на 14 б. п.).

В тренде
Рокировка в переговорах: что значит для Украины "газовое" назначение в Берлине

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Минфин облигации ОВГЗ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услугиЭкономика
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформыЭкономика

Новости партнеров

Loading...