Украина успешно провела первый аукцион гособлигаций через платформу Bloomberg

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Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые состоялись во вторник, 1 октября, привлекло в государственный бюджет 77,2 млн грн, а неделей ранее – 13,2 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведен через платформу Bloomberg", – отмечает пресс-служба.

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По данным Минфина, большую часть составили поступления от двухлетних ОВГЗ.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

по трехмесячным ОВГЗ – 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);

по однолетним ОВГЗ – 15,09%;

по двухлетним ОВГЗ – 15,36% (снижение на 14 б. п.).

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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