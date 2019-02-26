Украина установила новый рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод
Выручка от их экспорта растет второй год подряд, сообщили аналитики
Вслед за увеличением экспорта рыбы Украина увеличила выручку от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году до рекордных 78 млн долларов, заявили аналитики EastFruit.
"За год выручка от экспорта этой продукции выросла на 28%, а за два года увеличение выручки составило 54%. Таким образом замороженные ягоды – это второй по значимости источник экспортной выручки в плодоовощном секторе Украины, после грецких орехов, которые обеспечили в 2018 году 117 млн долларов выручки", – сказано в сообщении.
Общий экспорт замороженных ягод и фруктов в 2018 году составил 47,8 тыс. тонн.
В частности, экспорт замороженной клубники увеличился почти в шесть раз, малины – в полтора раза, а других замороженных ягод, преимущественно голубики и дикорастущей черники, – на 42%.
Основным рынком сбыта для замороженных ягод из Украины остались страны Европейского Союза. При этом Польша традиционно импортирует более трети всего объема продукции.
Напомним, на фоне рекордного урожая яблок в 2018 году их экспорт в Объединенные Арабские Эмираты может достичь 4 тыс. тонн в сезон 2018/19 года.
Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина установила новый рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экспорт украинского зерна: озвучен новый прогноз
В Минагрополитики заявили, что Украина – один из ключевых игроков зернового рынка
Доля украинского экспорта в Евросоюз стремительно растет: Порошенко озвучил цифры
Президент Украины выразил надежду, что вскоре украинский экспорт в страны Евросоюза будет представлять многие отрасли