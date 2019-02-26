Украина установила новый рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод

Выручка от их экспорта растет второй год подряд, сообщили аналитики

Фото: Pixabay

Украина установила новый рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/534/c46/5c7534c464cb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/534/c46/5c7534c464cb8.jpg 2019-02-26T14:56:00+02:00 Экономика Выручка от их экспорта растет второй год подряд, сообщили аналитики

Вслед за увеличением экспорта рыбы Украина увеличила выручку от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году до рекордных 78 млн долларов, заявили аналитики EastFruit.

"За год выручка от экспорта этой продукции выросла на 28%, а за два года увеличение выручки составило 54%. Таким образом замороженные ягоды – это второй по значимости источник экспортной выручки в плодоовощном секторе Украины, после грецких орехов, которые обеспечили в 2018 году 117 млн долларов выручки", – сказано в сообщении.

Общий экспорт замороженных ягод и фруктов в 2018 году составил 47,8 тыс. тонн.

В частности, экспорт замороженной клубники увеличился почти в шесть раз, малины – в полтора раза, а других замороженных ягод, преимущественно голубики и дикорастущей черники, – на 42%.

Основным рынком сбыта для замороженных ягод из Украины остались страны Европейского Союза. При этом Польша традиционно импортирует более трети всего объема продукции.

Напомним, на фоне рекордного урожая яблок в 2018 году их экспорт в Объединенные Арабские Эмираты может достичь 4 тыс. тонн в сезон 2018/19 года.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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