Украина установила новый рекорд: назван объем экспорта соевого масла

Между тем, по словам Николая Пугачева, в группе жиров и масел определяющим товаром остается подсолнечное масло

Фото: Pixabay

Украина установила новый рекорд: назван объем экспорта соевого масла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa6/350/5c6aa6350a401.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa6/350/5c6aa6350a401.jpg 2019-02-18T14:41:00+02:00 Экономика Между тем, по словам Николая Пугачева, в группе жиров и масел определяющим товаром остается подсолнечное масло

Украина по итогам 2018 года установила абсолютный рекорд по объемам зарубежных поставок соевого масла – 215 тыс. тонн.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

"В группе жиров и масел определяющим товаром для экспортных рынков остается подсолнечное масло отечественного производства. В 2018 году ее экспорт из Украины составил 5,6 млн тонн, на 3% меньше показателя 2017 года. Выручка от ее продажи составила 4,1 млрд долларов, что на 4% меньше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении.

Пугачев отметил, что в прошлом году наибольший спрос на украинское подсолнечное масло традиционно наблюдался со стороны Индии (39,8%). Далее следовали Китай (9,5%), Ирак (5,8%), Нидерланды (5,7%), Испания и Италия (по 5,3%).

На эти страны приходилось более 71% стоимостных поставок масла на внешние рынки.

Напомним, Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на европейском рынке работают более 700 украинских компаний:

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

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