Украина установила новый рекорд по экспорту курятины

В числе стран, которые покупали украинскую курятину, Саудовская Аравия и Нидерланды

Фото: Pixabay

Украина установила новый рекорд по экспорту курятины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a6f/b05/5c9a6fb052e6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a6f/b05/5c9a6fb052e6c.jpg 2019-03-26T20:39:00+02:00 Экономика В числе стран, которые покупали украинскую курятину, Саудовская Аравия и Нидерланды

Украина в январе-феврале 2019 года установила рекорд по поставкам курятины на внешние рынки: за первые два месяца экспорт достиг 69 тыс. тонн.

Об этом информирует пресс-служба Совета по экспорту продовольствия со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В сообщении сказано, что показатель января-февраля 2019 года превысил данные за аналогичный период 2018-го на 42,7% (44,5 тыс. т), а 2017-го – на 77,4% (36 тыс. т).

Основными рынками сбыта в феврале были такие страны:

Саудовская Аравия – 8,4 тыс. т;

Нидерланды – 4,4 тыс. т;

Словакия – 3,2 тыс. т;

Азербайджан – 1,9 тыс. т;

Ирак – 1, 5 тыс. т;

Армения – 1,3 тыс. т;

Германия 1,3 тыс. т;

Молдова – 1,14 тыс. т.

В сообщении также говорится, что общий объем импорта мяса домашней птицы в Украину в январе-феврале 2019 года составил 21,4 тыс. т.

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Напомним, по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – за границу продали 329 тысяч тонн продукта.

В то же время из-за роста экспорта куриное мясо в Украине сравнялось в цене с европейскими странами:

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