Украина установила новый рекорд по экспорту курятины
В числе стран, которые покупали украинскую курятину, Саудовская Аравия и Нидерланды
Украина в январе-феврале 2019 года установила рекорд по поставкам курятины на внешние рынки: за первые два месяца экспорт достиг 69 тыс. тонн.
Об этом информирует пресс-служба Совета по экспорту продовольствия со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
В сообщении сказано, что показатель января-февраля 2019 года превысил данные за аналогичный период 2018-го на 42,7% (44,5 тыс. т), а 2017-го – на 77,4% (36 тыс. т).
Основными рынками сбыта в феврале были такие страны:
- Саудовская Аравия – 8,4 тыс. т;
- Нидерланды – 4,4 тыс. т;
- Словакия – 3,2 тыс. т;
- Азербайджан – 1,9 тыс. т;
- Ирак – 1, 5 тыс. т;
- Армения – 1,3 тыс. т;
- Германия 1,3 тыс. т;
- Молдова – 1,14 тыс. т.
В сообщении также говорится, что общий объем импорта мяса домашней птицы в Украину в январе-феврале 2019 года составил 21,4 тыс. т.
Напомним, по итогам 2018 года Украина установила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – за границу продали 329 тысяч тонн продукта.
В то же время из-за роста экспорта куриное мясо в Украине сравнялось в цене с европейскими странами:
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