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Украина установила рекорд по экспорту курятины – эксперт

Сегодня, 06:15

По словам Николая Пугачева, Украина усилила позиции мясной продукции на международном рынке за счет курятины

Фото: Зеленый рынок / Facebook
Фото: Зеленый рынок / Facebook.
Украина установила рекорд по экспорту курятины – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/700/b64/5c6700b641cbf.jpg Экономика По словам Николая Пугачева, Украина усилила позиции мясной продукции на международном рынке за счет курятины

Украина по итогам 2018 года установила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

По его словам, в прошлом году объем экспорта курятины составил 329 тыс. тонн.

"Характерной тенденцией 2018 года стало усиление позиций мясной продукции украинского производства на международном рынке за счет курятины", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму  7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

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Тег экспорт, курятина, продукты питания

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