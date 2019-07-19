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Украина установила рекорд по импорту огурцов и помидоров

19 июля, 20:45

Итоги шести месяцев подвели в Украинской плодоовощной ассоциации

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Импорт огурцов и помидоров в январе-июне 2019 года увеличился на 38% и 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 тыс. тонн и 55 тыс. тонн соответственно.

Об этом 19 июля информирует Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА), ранее сообщившая о продаже украинских арбузов в Польшу.

"Импорт как огурцов, так и томатов за первую половину 2019 года стал рекордным за последнее десятилетие", – сказано в сообщении.

В свою очередь экспорт овощей закрытого грунта продолжает снижаться, отметили в УПОА. Поставки помидоров за границу с начала года составили всего 0,97 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне. Экспорт огурцов также уменьшился почти в два раза и за шесть месяцев этого года сократился до 1,3 тыс. тонн.

"Отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией , поскольку расходы на газ и электроэнергию в Турции намного меньше, чем в Украине. Сейчас украинские производители овощей закрытого грунта требуют квотирование ввоза и внедрение торговой пошлины на импортную продукцию", – пояснили в УПОА.

В начале июля новости "Сегодня" сообщали, что в 2019 году из-за сложных погодных условий пострадал урожай в Украине. Эксперты не исключают дефицита картофеля, а также подорожания овощей, фруктов и ягод. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег продукты, экспорт, импорт, огурцы, помидоры

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