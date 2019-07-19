Украина установила рекорд по импорту огурцов и помидоров
Итоги шести месяцев подвели в Украинской плодоовощной ассоциации
Импорт огурцов и помидоров в январе-июне 2019 года увеличился на 38% и 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 тыс. тонн и 55 тыс. тонн соответственно.
Об этом 19 июля информирует Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА), ранее сообщившая о продаже украинских арбузов в Польшу.
"Импорт как огурцов, так и томатов за первую половину 2019 года стал рекордным за последнее десятилетие", – сказано в сообщении.
В свою очередь экспорт овощей закрытого грунта продолжает снижаться, отметили в УПОА. Поставки помидоров за границу с начала года составили всего 0,97 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне. Экспорт огурцов также уменьшился почти в два раза и за шесть месяцев этого года сократился до 1,3 тыс. тонн.
"Отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией , поскольку расходы на газ и электроэнергию в Турции намного меньше, чем в Украине. Сейчас украинские производители овощей закрытого грунта требуют квотирование ввоза и внедрение торговой пошлины на импортную продукцию", – пояснили в УПОА.
В начале июля новости "Сегодня" сообщали, что в 2019 году из-за сложных погодных условий пострадал урожай в Украине. Эксперты не исключают дефицита картофеля, а также подорожания овощей, фруктов и ягод. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина установила рекорд по импорту огурцов и помидоров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета
Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста
Рекордные цены на помидоры в Украине начали падать
Томаты все равно пока что стоят дороже, чем в прошлом году