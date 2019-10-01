Украина установила рекорд по импорту овощей: аналитики подвели итоги сезона

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Импорт овощей в Украину по итогам сезона 2018-2019 годов (август-июль) существенно превысил предыдущий рекорд, установленный в сезоне 2009-2010 годов, и составил 264,1 тыс. тонн. Об этом пишет EastFruit.

"Тогда импорт овощей в страну за сезон впервые превысил 200 тыс. тонн и составил 208,5 тыс. тонн. С тех пор объем импорта овощей даже не приближался к отметке в 200 тыс. тонн, но в прошлом сезоне он превысил предыдущий рекорд сразу на 27% и достиг 264,1 тыс. тонн", – отметили аналитики.

По их словам, объемы импортных поставок превзошли показатель предыдущего сезона в натуральном выражении более чем в два раза, а за последние два сезона они выросли более чем в три раза.

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"Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном измерении были томаты, лук, перец и огурцы. По объему же импорта лидерство впервые в истории захватил лук репчатый, которого было ввезено за прошлый сезон целых 87 тыс. тонн – в 26 раз больше, чем сезоном ранее", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что в прошлом сезоне Украина импортировала 66 тыс. тонн помидоров, 18,3 тыс. тонн товарного картофеля, 14,7 тыс. тонн огурцов, 11,8 тыс. тонн перца, 9,5 тыс. тонн разных видов капусты и 7,5 тыс. тонн моркови.

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"Фактически Украина нарастила импорт почти всех без исключения позиций овощей и картофеля, включая салатные культуры и зелень", – подчеркнули они.

Как говорится в сообщении, прогнозы на урожай овощей в сезоне 2019-2020 годов были оптимистичными, однако уже в августе Украина начала активно импортировать картофель, чего ранее не было. В связи с этим прогнозируется, что в сентябре будет превышен очередной рекорд импорта картофеля, так как цены на него продолжают расти.

Новости "Сегодня" писали, что в августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Позже они стали снижаться.

Украинцев уже пугают рекордными ценами на помидоры, но аграрии предупреждают: кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неудачной погоды привычные овощи и фрукты не уродили, поэтому цены на них могут шокировать этой осенью. Самый плохой урожай картофеля прогнозируют на юге и в центре. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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