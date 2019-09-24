Украина установила рекорд по запасу газа на зиму

В подземные хранилищах накопили крупнейший за девять лет объем топлива

/ Фото: Укртрансгаз

В украинских подземных газовых хранилищах (ПХГ) уже накоплены рекордные 20 млрд кубометров газа. Об этом сообщила пресс-служба "Укратрансгаза". Еще по стоянию на 21 сентября запасы составляли 19,88 млрд куб. м.

"К 24 сентября в подземных хранилищах "Укртрансгаза" уже накоплено 20 млрд куб. м газа Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м, больше чем в прошлом году. И еще этот показатель – максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет", - сообщили в компании.

Сезон закачки газа продолжится до середины октября, "Укртрансгаз" планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

Реклама

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что всего за 2018 год Украина использовала 28,5 млрд куб. м газа. По 2019 на 1 сентября Украина использовала 16,7 млрд куб. м голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В тренде Частные пенсионные фонды в Украине не работают как надо: названы причины

Как известно, что Украина начала закачку природного газа с начала апреля.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м, а министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Также новости "Сегодня" узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама