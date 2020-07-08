Украина установила рекорд продажи зерна за границу

Украина, которая все активнее продает зерновые за границу, установила новый рекорд. По итогам 2019/2020 маркетингового года (МГ, с начала июля по конец июня) экспортировала 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные таможенной статистики.

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"По данным Гостаможслужбы, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн", - говорится в сообщении.

Из них:

кукуруза составила 30,3 млн тонн;

пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн;

рожь – 8,2 млн тонн;

ячмень – 5,08 млн тонн;

другие зерновые и зернобобовые – 791 тыс. тонн.

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"Всего муки экспортировано 334,2 тыс. тонн, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи – 331,7 тыс. тонн, муки других зерновых культур – 2,5 тыс. тонн", – добавили в министерстве.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасают аграриев и урожай-2020. Подробнее об этом узнавайте из видеосюжета:

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