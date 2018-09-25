Украина увеличила добычу нефти

Добыча нефти в Украине в январе-июле 2018 года увеличилась на 0,4% – на 3,92 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – и составляет 875,76 тысяч тонн.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча газового конденсата за этот период возросла на 0,3%, то есть на 0,99 тысяч тонн – до 391,95 тыс. тонн.

При этом предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июле-2018 сократили добычу нефти на 0,1%, или на 0,74 тысячи тонн, газоконденсата – на 7,8%, или на 20,81 тысяч тонн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 4,2% по сравнению с 2016 годом – до 2,098 млн тонн.

Тем временем, мировые цены на нефть, которые уже побили рекорд 2014 года, продолжают повышаться. Так, фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 12:44 по киевскому времени выросли в цене до 81,29 доллара за баррель.

Нефть дорожает из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения черного золота и нехватке этого сырья на мировом рынке. Также на на рынок серьезно давят заявления властей стран-экспортеров нефти.

Так, страны ОПЕК+ отвергли призывы президента США Дональда Трампа, который требовал снизить цену на нефть – то есть увеличить добычу, чтобы "охладить" рынок. Саудовская Аравия и Россия исключили немедленное дополнительное увеличение объема добычи нефти, а переговоры ОПЕК+ в Алжире завершились без официальных рекомендаций по дополнительному увеличению добычи нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок сейчас в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем, в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Аналитики Bloomberg теперь прогнозируют, что цены на нефть вырастут до 100 долларов. По словам соучредителя компании Mercuria Energy Group Ltd. Даниэля Йегги, стоимость нефти может превысить 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале 2018 года, поскольку у рынка нет достаточных мощностей, чтобы заместить выбывающие с рынка объемы иранской нефти.