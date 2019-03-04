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Украина увеличила транзит газа

Сегодня, 13:18

За январь-февраль транзит газа вырос на 14,9%, или на 1,79 млрд кубометров

Фото: AFP
Украина увеличила транзит газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg Экономика За январь-февраль транзит газа вырос на 14,9%, или на 1,79 млрд кубометров

Украина в январе-феврале 2019 года увеличила транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) до 13,83 млрд кубометров, свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

За два месяца он вырос на 14,9%, или на 1,79 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Транзит газа через Украину в Европу увеличился на 16% – до 13,14 млрд кубометров, а в Молдову сократился на 2,6% – до 687,4 млн кубометров.

В 2018 году Украина сократила транзит природного газа через свою ГТС на 7,1% по сравнению с 2017-м – до 86,78 млрд кубометров.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев  заявил, что доходы Украины от транзита газа в прошлом году превысили расходы на его импорт на 0,5 млрд долларов.

Сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа после окончания действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2020 года.

Первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия). Во время второго раунда Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. 

1 марта Коболев сообщил, что российский "Газпром" может полностью прекратить транзит газа по территории Украины после 2019 года, поэтому "Нафтогаз" рассматривает возможность закачки дополнительных объемов газа в подземные хранилища.

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Тег газ, Украина, Укртрансгаз, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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