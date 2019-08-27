Украина увеличила запасы газа на зиму

По данным "Укртрансгаза", только за 25 августа объем закачанного газа составил почти 80 млн кубометров

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на 25 августа составили почти 17,8 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", обнародованные 27 августа.

По информации компании, за сутки закачано почти 80 млн куб. м газа.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В тренде Политзаключенный украинец Эдем Бекиров вышел из СИЗО в Крыму

На прошлой неделе компания запустила новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама