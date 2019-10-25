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Украина увеличит экспорт, но "дыра" во внешней торговле останется – прогноз

25 октября, 12:39

Официальный прогноз правительства по экспорту и импорту на 2020 был обновлен

/ Фото: AFP

Экспорт товаров из услуг из Украины увеличится в 2020 году на 7,8% и составит 68,64 млрд долларов в денежном исчислении. Такие данные содержатся в базовом сценарии обновленного макроэкономического прогноза правительства. В оптимистическом сценарии расчетов предусмотрен рост на 8,8%, до 69,27 млрд долларов.

Впрочем, в Кабмине ожидают, что вырастет и импорт – на 9,6%, до 83,52 млрд долларов в базовом сценарии или на 12,9%, до 86,01 млрд долларов в оптимистическом.

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Таким образом, сальдо торгового баланса Украины остается отрицательным, то есть страна продолжит больше покупать, чем продавать, прогнозирует правительство. Дефицит торгового баланса в базовом сценарии составляет 14,88 млрд долларов, в оптимистическом – 16,74 млрд долларов.

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Напомним, обновленный макроэкономический прогноз будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

В целом же правительство планирует за ближайшие пять лет экспорт из Украины увеличить вдвое. Такая цель закреплена в программе деятельности Кабмина. Подробнее о планах правительства на пять лет узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экспорт прогноз импорт дефицит внешняя торговля торговый баланс

Источник: Сегодня

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