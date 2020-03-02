Украина увеличит экспорт вооружения на 30% – Абромавичус

Также значительная часть вооружения будет производиться для нужд украинской армии

В 2020 году экспорт украинского вооружения увеличится на 30%. Об этом заявил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

"И это очень важная цифра, очень важный рост, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства – не только в нашей стране, но и исходя из ситуации с коронавирусом, во всем мире", – заявил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

При этом значительная часть вооружения, которое производит оборонный-промышленный комплекс, пойдет на обеспечение армии Украины.

"В госооборонзаказе на 2020 год импорт будет составлять примерно 10%", – сказал Айварас Абромавичус.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов. Линию производства открыл Шосткинский казенный завод "Импульс".

Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 млн гривен.

На новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.

Также мы писали о том, что "Укроборонпром" представил первый украинский военный квадрокоптер.

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