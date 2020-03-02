Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Украина увеличит экспорт вооружения на 30% – Абромавичус

2 марта, 16:58

Сергей Пономаренко

Также значительная часть вооружения будет производиться для нужд украинской армии

В 2020 году экспорт украинского вооружения увеличится на 30%. Об этом заявил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

"И это очень важная цифра, очень важный рост, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства – не только в нашей стране, но и исходя из ситуации с коронавирусом, во всем мире", – заявил глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

При этом значительная часть вооружения, которое производит оборонный-промышленный комплекс, пойдет на обеспечение армии Украины.

"В госооборонзаказе на 2020 год импорт будет составлять примерно 10%", – сказал Айварас Абромавичус.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Украине впервые запустили полный цикл производства артснарядов. Линию производства открыл Шосткинский казенный завод "Импульс".

В тренде
Повышение пенсий откладывается: Гончарук объяснил, что происходит

Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 млн гривен.

На новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.

Также мы писали о том, что "Укроборонпром" представил первый украинский военный квадрокоптер.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укроборонпром Айварас Абромавичус Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золота
Работа в Украине: какие специалисты вскоре будут на вес золотаЭкономика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...