Украина уже 1000 дней живет без газа из России

"Зимние" запасы топлива в подземных хранилищах при этом растут

Украина не импортирует газ из России уже 1000 дней – с 15 ноября 2015 года. Об этом сообщил оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) – госкомпания "Укртрансгаз".

Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

Вместо этого импорт газа осуществляется по реверсным маршрутам из Европы. Так, с 1 по 18 августа Украина импортировала по реверсу 740,6 млн куб. м газа, из них 400 млн куб. м – через Словакию, 293,5 млн куб. м – через Венгрию, 47,3 млн куб. м – через Польшу.

При этом Украина наращивает запасы газа к отопительному сезону. Так, с окончания прошлого отопительного сезона страна накопила более 6,4 млрд кубометров топлива в подземных хранилищах газа. Таким образом, запасы газа в ПХГ Украины с апреля-2018 выросли на 86,3%.

На отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа.

При этом с начала 2018 года Украина на треть сократила закупки газа за границей. Правда, добыча газа в Украине за январь-июль тоже сократилась – на 0,6%, до 11,972 млрд кубометров. А, как планируют в Кабмине, именно увеличение собственной добычи позволит Украине достичь энергетической независимости и "решительно" снизить цены на газ: