Украина уже кормит Европу: экспорт продукции с добавленной стоимостью растет

Фото: brd24.com

Украина продает за границу не только зерновые, овощи и фрукты. Растет доля продукции с добавленной стоимостью, которую наша страна поставляет на внешние рынки. Такое заявление сделал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Наши партнеры из ЕС отмечают в своих отчетах, что в отличие от мирового рынка свежих продуктов, где Украина только начинает формировать свою репутацию, переработанные фрукты и овощи уже давно стали сильной стороной страны во всем мире", – сказал он.

Так, по данным Минэкономики за 10 месяцев 2019 года, среди пищевой продукции, которые продемонстрировали наибольший прирост по экспорту в ЕС находятся:

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капуста (+ 2001,9%);

свиной жир и жир птицы (+ 40,9%);

ячмень (+ 204,8%);

овес (+ 125,5%);

яйца (+ 229,8%);

соевое масло (+ 165,8%);

корнеплоды (+ 115,8%).

Среди товаров с большей добавленной стоимостью:

моллюски (замороженные, копченые и т.п. – + 389,5%);

варенье, джемы, желе, мармелад (+ 226%);

молочные продукты (масленка, сливки, йогурты, кефиры, сгущенное молоко и т.д. + 203,3%);

экстракты, эссенции, концентраты кофе, чая, цикория (+ 377,5%).

Помимо этого выросли объемы экспорта:

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масла и масел (+ 67,8%);

готовых изделий из зерна (хлопья, + 65%);

круп (+ 37,3%);

хлебобулочных кондитерских изделий (+ 26,7%);

макаронных изделий (+ 14,68%);

приготовленных овощей (консервы без уксуса, + 65%);

сахара (+ 41,6%);

меда (+ 24,3%).

"Тот, кто хочет, находит возможности для выхода на рынки ЕС, кто не хочет, рассказывает "байки" о том, что нас там не ждут с нашей продукцией. Статистика демонстрирует постоянный положительный тренд и свидетельствует об одном: наша продукция очень востребована, а экспортировать в ЕС – выгодно", – подчеркнул Кулеба.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны.

Также мы рассказывали о том, что объемы производства меда в Украине составляют 70-80 тыс. тонн в год, что превышает объемы экспорта и потребления этой продукции на внутреннем рынке и приводит к накоплению запасов.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, сколько можно заработать на сборе ягод в Украине:

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