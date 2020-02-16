Украина уже закупает лекарства без иностранной помощи: первые результаты

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Украина покупает лекарства через международные организации. Большую часть медикаментов наша страна получает через ЮНИСЕФ, Программу развития ООН (ПРООН), международную некоммерческую организациию Crown Agents: они берут за свои услуги 4-5,5% от заказа. Поэтапно Украина планирует перейти на самостоятельные закупки, и этот процесс стартовал в 2019-м году. Какими успехами государство может похвастаться уже сейчас – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня"

В 2018 году в Украине создали госпредприятие "Медицинские закупки Украины". Первые закупки организация провела в 2019 году. Например, препарат ганцикловир удалось купить дешевле на 34%, чем в 2018: 500 грн за флакон вместо 757,56 грн. Всего госпредприятие провело 43 тендерные процедуры, в том числе с использованием системы Prozorro. При ожидаемой стоимости закупок в 94 млн грн по факту потратили 58 млн грн, то есть экономия – 36 млн грн, или более 38%. В 2020 году предприятие должно было перевести все закупки на себя. Однако парламент принял решение о том, что госпредприятию нужен переходный период в два года . Постепенно предприятие переберет на себя закупку препаратов, которые сейчас покупают международные организации.

"В этом году очень важно, чтобы "Медицинские закупки Украины" начали закупать препараты. Для этого нужно принять закон, который даст предприятию вести международные торги, освободит лекарства от НДС и упростит регистрацию препаратов. Но очень предостерегаю Минздрав, чтобы госпредприятие не брало на себя большое количество программ. Они должны для начала показать, что могут проводить переговоры с производителями, что производители придут напрямую на торги, а не через дистрибьютора", – отмечает Ольга Стефанишина, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения. В тренде Украина уже закупает лекарства без иностранной помощи: первые результаты

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сможем ли сами: Украина будет покупать лекарства без иностранной помощи" .

Ранее новости "Сегодня" писали, что болеть в Украине едва ли не дороже, чем в Бельгии и США и сообщали, сколько мы тратим на лекарства от простуды.

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