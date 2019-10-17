Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером ЕБРР

По словам Чакрабарти, объем инвестиций банка в Украине в этом году может выйти на рекордный уровень

Сума Чакрабарти. Фото: ebrd.com

Украина в 2019 году может стать крупнейшим партнером Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), его инвестиции в страну в октябре превысили EUR1 млрд. Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе встречи с министром финансов Оксаной Макаровой и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым в Вашингтоне (США).

"Если нынешний тренд сохранится, Украина сможет стать крупнейшим направлением для инвестирования в 2019 году. Мы пообещали предпринимать более активные усилия по операциям в странах-партнерах в будущие годы, и Украина символизирует это: больше инвестиций, больше проектов, больше влияния", – цитирует пресс-служба президента ЕБРР Суму Чакрабарти.

В ходе встречи стороны обсудили итоги работы ЕБРР в Украине и обсудили стратегическое развитие.

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По словам Чакрабарти, объем инвестиций банка в Украине в этом году может выйти на рекордный уровень.

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"Впрочем, наша цель – достигать аналогичных масштабов деятельности ежегодно. Это наша совместная цель", – отметил президент ЕБРР.

Ранее президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию заявил, что Украина ожидает, что в ближайшие два-три года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) нарастит инвестиции в страну до более чем 1 млрд евро в год.

В июне 2019 года Зеленский и тогдашний премьер Владимир Гройсман встретились с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Подробнее – в нашем сюжете:

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