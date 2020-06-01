Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина в 33 раза сократила "дыру" во внешней торговле

1 июня, 12:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Внешняя торговля услугами остается в "плюсе", а товарами - в "минусе"

Несмотря на то что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, баланс внешней торговли товарами и услугами остается отрицательным. Впрочем, в январе-апреле 2020 года дефицит составил 80 млн долларов, а это в 33 раза ниже, чем аналогичный показатель за 2019 год.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), дефицит внешней торговли товарами за первые четыре месяца 2020 года сократился на 55% – с 3,285 млрд до 1,469 млрд долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос более чем в два раза – с 626 млрд до 1,389 млрд долларов.

Напомним, в 2019 году Украина продала за границу товаров на 50 млрд долларов, а завезла на 60,8 млрд. Таким образом, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов. Позитивом можно назвать расширение географии внешней торговли. В 2019 году Украина торговала с 227 странами, тогда как в 2018-м – с 221 государством.

Реклама

В тренде
Зарплаты, субсидии, тарифы, пенсии: что изменилось за неделю

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

Также новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экспорт импорт дефицит Украина внешняя торговля торговый баланс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика
Новости из Китая ударили по рынку нефти
Новости из Китая ударили по рынку нефтиЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять