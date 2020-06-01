Украина в 33 раза сократила "дыру" во внешней торговле

Внешняя торговля услугами остается в "плюсе", а товарами - в "минусе"

Несмотря на то что Украина значительно увеличила экспорт сельхозпродукции, баланс внешней торговли товарами и услугами остается отрицательным. Впрочем, в январе-апреле 2020 года дефицит составил 80 млн долларов, а это в 33 раза ниже, чем аналогичный показатель за 2019 год.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), дефицит внешней торговли товарами за первые четыре месяца 2020 года сократился на 55% – с 3,285 млрд до 1,469 млрд долларов, а профицит внешней торговли услугами вырос более чем в два раза – с 626 млрд до 1,389 млрд долларов.

Напомним, в 2019 году Украина продала за границу товаров на 50 млрд долларов, а завезла на 60,8 млрд. Таким образом, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли составило 10,8 млрд долларов. Позитивом можно назвать расширение географии внешней торговли. В 2019 году Украина торговала с 227 странами, тогда как в 2018-м – с 221 государством.

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