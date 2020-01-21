Украина в новом рейтинге из Давоса обошла Грецию и Чили

/ Фото: пресс-центр НБУ

22 января в швейцарском Давосе в 50-й раз собирается Всемирный экономический форум – одна из самых авторитетных площадок, участники которого обсуждают глобальные проблемы и тенденции мировой экономики, пытаются прогнозировать и улучшать будущее.

В этом году на Форуме впервые был представлен новый рейтинг – Глобальный индекс социальной мобильности, в котором Украина занимает неплохие позиции. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Под социальной мобильностью понимается возможность человека улучшить свой социальный статус, и в первую очередь – материальное положение.

"В абсолютном выражении это способность ребенка жить лучше, чем его родители. Относительная социальная мобильность является оценкой влияния социально-экономического фона на результаты жизни человека", – пишут составители рейтинга.

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Они ставили задачу изучить именно относительную социальную мобильность. То есть не столько сравнивать условия жизни разных поколений (понятно, что наши мамы-папы или бабушки с дедушками росли без мобильных телефонов и планшетов и проводили отпуск не в Европе), сколько проанализировать условия, которые предоставляет государство для социального прогресса человека в течение его жизни.

Анализ проводился по многим показателям в пяти сферах общественной жизни: здравоохранение, образование, доступ к технологиям, работа и социальная защита.

Украина оказалась во второй половине рейтинга, набрав 61,2 балла из 100 и заняв 46-ю позицию в списке из 82 стран. Выше Украины в общем рейтинге расположились Китай (45-е место) и Коста-Рика (44-е), ниже – Чили (47-е место), Греция (48-е), Молдова (49-е).

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Как ни странно, это может показаться, наибольшее количество баллов Украина набрала в сфере здравоохранения – 73,3 из 100. Тем не менее даже с таким результатом она не оказалась в верхнем рейтинге списка, заняв только 47-ю позицию и оказавшись между Турцией (46-е место) и Румынией (48-е).

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "В каких странах проще всего разбогатеть и легко ли это в Украине – новый рейтинг" .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в рейтинге технологичных стран Украина обошла Россию .

Напомним, в сентябре 2019 кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с „B-" до „B", что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, значит, что "доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется".

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