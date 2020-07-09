Украина – в приоритете: ЕС переходит от нефти и газа на водород

Украина может стать одним из главных поставщиком водорода в Европу, поскольку в рамках нашумевшего в Давосе Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, заявил 9 июля глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Вчера в Брюсселе произошло без преувеличения историческое событие: презентация Европейской водородной стратегии, которая кладет начало новой технологической революции в Европе. Европейский союз возлагает надежды на Украину как одного из приоритетных партнеров в поставках водорода в Европу. Мы работали именно на этот результат, ведь он соответствует потенциалу и европейским амбициям Украины", – утверждает Кулеба.

В рамках новой экостратегии ЕС, где и так постепенно закрываются угольные электростанции, собирается ежегодно сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн, чтобы в конечном итоге вовсе отказаться от ископаемого топлива.

А 8 июля в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс представил Европейскую водородную стратегию – амбициозный план по строительству в Европе мощностей для производства "зеленого" водорода.

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При этом Украину отдельно выделили в качестве приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, отметив ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие. На этом фоне Украину призывают привлекать в Альянс чистого водорода и развивать сотрудничество с Украиной для производства возобновляемой электроэнергии и водорода.

Напомним, что "зеленая" энергетика стала также приоритетным направлением и для выделения денег из фонда для восстановления экономики ЕС после коронавируса.

Больше о Европейском зеленом соглашении вы можете узнать в видеосюжете:

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