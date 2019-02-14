Украина в разы сократила потребление газа – Порошенко

Страна сделала решительный шаг к энергетической независимости, считает президент

Украина в разы сократила потребление газа – Порошенко 2019-02-14T13:58:00+02:00 Экономика Страна сделала решительный шаг к энергетической независимости, считает президент

Украина из года в год снижает потребление природного газа и уже использует в разы меньше голубого топлива, чем была обязана покупать у России по условию "бери-или-плати", прописанному в контракте с "Газпромом". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьковскую область по случаю 85-й годовщины со дня основания "Турбоатома".

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд кубометров. А сколько газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м ... И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности, к обеспечению энергонезависимости государства", – заявил Порошенко, напомнив, что "Нафтогаз" покупал у РФ по 52 млрд "кубов" газа ежегодно.

Президент отметил, что Украина "выстояла" без российского газа. Как известно, страна отказалась от прямой закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Таким образом, Украина не закупает российский газ напрямую уже более 1100 дней. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

При этом ранее Порошенко отмечал, что через пять лет, то есть к 2024 году, Украина должна достичь энергетической независимости.

"Украина должна обходиться без закупок импортного газа – за счет наращивания собственной добычи, за счет энергосбережения и за счет энергетической независимости для обеспечения этого. Ставим задачу в ближайшие пять лет обеспечить энергетическую независимость государства", – заявлял президент.

Президент напомнил, что уже зафиксированы "чрезвычайно оптимистичные" показатели уменьшения импорта газа.

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