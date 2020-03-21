Украина в шаге от коллапса: упадок промышленности приведет к увеличению трудовой миграции

Совсем недавно в очередной раз был поднят очень болезненный для Украины вопрос. Вопрос деиндустриализации. Госслужба статистики откорректировала данные о снижении промышленного производства в Украине: по новым подсчетам получилось, что промпроизводство упало в 2019 году по сравнению с 2018 годом всего на 0,5%, а не 1,8%. Такое улучшение показателей произошло только благодаря новому подходу к расчетам.

Деиндустриализация экономики приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли, уверены эксперты. А падение ВВП – к инфляции и девальвации гривни.

"По данным Госстатистики, именно в промышленности, а не в агросекторе, сервисе или торговле, самые высокооплачиваемые рабочие места, – отметил Виктор Скаршевский. – Если продолжится сокращение производства, начнут закрываться заводы, окажется высвобожден значительный трудовой потенциал, прокормить который за счет пособий по безработице власти будут не в силах. А это чревато ростом социальной напряженности, массовыми протестами. Да, можно развивать агросектор, но на рынке земли столько людей не нужно. В итоге через 10 лет в Украине останутся около 20 млн человек, это в основном старики и дети, остальные эмигрируют, либо уедут на сезонные заработки с неквалифицированным или тяжелым физическим трудом".

Олег Пензин говорит, что деиндустриализация негативно скажется на всех сферах жизни украинцев: это и снижение грамотности населения – инженеры окажутся не нужны; и снижение качества образования и медицины – на обучение врачей и учителей и их зарплаты у государства не будет денег, так как, если исчезнет промышленность, то наполнять бюджет станет некому. И, наконец, постепенное обесценивание гривни и рост цен на товары первой необходимости.

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"Конечно, эти факторы будут действовать постепенно, многие годы, но в итоге станут необратимыми", – резюмировал Пендзин.

Подробнее о том, как развивается деиндустриализация в Украине и к чему это все приведет, читайте в материале: Остался год-полтора: Украине грозит деиндустриализация – чем это чревато

Напомним, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал первые три шага своего правительства по возрождению промышленности. По его словам, первое, с чего планирует начать Кабмин, – откровенный разговор с бизнесом.

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