Украина варит сахар: сколько произвели заводы с начала сезона

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С сентября в Украине стартовал новый сезон сахароварения. С этого момента по 15 октября производство сахара в стране составило 496,7 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

По данным ассоциации, в стране функционирует 31 сахарный завод, который к настоящему времени переработал 3,46 млн тонн сахарной свеклы.

При этом уже собрано 4,6 млн тонн сахарной свеклы – это 48% от общего прогноза по площадям при средней урожайности 440 ц/га.

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Как сообщалось, по оценкам ассоциации "Укрцукор", количество работающих сахарных заводов в 2019/20 сезоне сократится с 42 до 32, а производство сахара ожидается на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

Ранее ассоциация также сообщила, что производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18% – до 13 тыс. грн за тонну в связи с уменьшением производства.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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