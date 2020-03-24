"Украина входит в турбулентные времена": в Кабмине сделали заявление

Кабинет министров Украины, несмотря на возможный надвигающийся кризис, не видит оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильной позиции, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция – рекордно низкая, государственный бюджет – сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%", – говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме.

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Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 в Украине уже начали принимать экономические меры. В частности, 18 марта в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина.

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Кроме того, в Верховной Раде уже задумались над разработкой еще одного законопроекта, который поможет предпринимателям пережить тяжелые времена. На этот раз речь идет об изменении правил оплаты аренды помещений во время карантина.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов. Бюджет-2020 также предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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