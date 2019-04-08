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Украина вошла в мировой ТОП-10 экспортеров агропродукции

Сегодня, 12:50

Глава правительства напомнил о программах поддержки фермеров

Украина вошла в мировой ТОП-10 экспортеров агропродукции Экономика Глава правительства напомнил о программах поддержки фермеров

Видео: Кабинет министров Украины

Украина не только резко нарастила аграрный экспорт в Турцию, но и вошла в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в ТОП-10 мировых экспортеров. В целом украинская агропродукция представлена в 190 странах мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства также подчеркнул, что украинский АПК имеет огромный потенциал и для дальнейшего развития. А для этого стране нужна поддержка фермерства.

"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора. В 2019 году выделили 5,9 млрд гривен на программы развития фермерства: 1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы; 2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка", – объяснил Гройсман.

Он также напомнил, что правительство компенсирует 30% стоимости строительства ферм, 80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования, а также 30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

"Вводим эту программу впервые в 2019 году. Украинские продукты качественные и вкусные, они достойно конкурируют на международных рынках", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее были названы ТОП-10 ключевых импортеров украинской агропродукции. В целом экспорт продукции аграрного сектора из Украины в январе-феврале 2019 года увеличился на 24,4%, или на 683,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 3,5 млрд долларов.

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Тег экспорт, Украина, АПК , внешняя торговля, фермеры, Гройсман, Владимир Гройсман, фермерские хозяйства, агропродукция, фермерство

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