Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла

Рейтинг возглавила Новая Зеландия, Украина – на пятом месте

Фото: Pixabay

Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/836/334/5c483633407f6.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/836/334/5c483633407f6.jpg 2019-01-23T11:45:00+02:00 Экономика Рейтинг возглавила Новая Зеландия, Украина – на пятом месте

Украина заняла пятое место в рейтинге мировых экспортеров сливочного масла, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ) во вторник, 22 января.

По данным аналитиков ассоциации, за 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала более 24,4 т сливочного масла.

Рейтинг возглавляет Новая Зеландия, которая за аналогичный период экспортировала почти 410,4 т масла. На втором месте – страны Евросоюза (почти 151,3 т), на третьем – Беларусь (более 73 т), а на четвертом – США (почти 43,7 т).

АПМ также сообщает, что украинские экспортеры вошли в тройку лидеров по поставкам на внешние рынки казеина (сложный белок, который используют в основном в фармакологии и пищевой промышленности для изготовления специального диетического питания).

Кроме того, Украина расположилась на восьмом месте в рейтинге мировых экспортеров сухого снятого молока (обезжиренного).

Напомним, по итогам 2018 года Украина значительно улучшила свои позиции во многих рейтингах, но экономисты отмечают, что говорить об успехах пока рано. Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

В январе 2019 года американское агентство Bloomberg обновило рейтинг инновационных стран мира, в котором Украина потеряла семь позиций и опустилась на 53-е место.

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