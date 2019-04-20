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Украина вошла в ТОП-3 поставщиков агропродукции в ЕС

Сегодня, 12:10

Объем украинских поставок в Евросоюз превысил китайские

Фото: Pixabay

Украина заняла третье место в списке главных поставщиков агропродовольственной продукции в Европейский Cоюз (ЕC) за период с февраля 2018 года по январь 2019-го включительно. Об этом сообщает "Украгроконсалт" со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Украина в этом списке обошла Китай, но уступила США и Бразилии.

"Объем украинских поставок составил 5,9 млрд евро, китайских – 5,7 млрд евро. Первое место осталось за США с 12,4 млрд евро, второе – за Бразилией с 11,8 млрд евро", – сказано в сообщении.

Прирост стоимости импорта агропродовольственных товаров из Украины в ЕС в годовом исчислении составил 331 млн евро (+6%).

При этом, согласно данным Еврокомиссии, Украина заняла 16 место среди ТОП-20 основных направлений экспорта агропродовольственной продукции из ЕС.

"Прирост импорта ЕС агропродовольствия из Украины оказался на 89 млн евро выше, чем прирост европейских поставок в Украину. В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС составило в отмеченный период 3,772 млрд евро", – говорится в сообщении.

Ранее исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева заявила, что экспорт продукции аграрного сектора из Украины в январе-феврале 2019 года увеличился на 24,4%, или на 683,8 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 3,5 млрд долларов.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина вошла в ТОП-5 экспортеров агропродукции в ЕС и в ТОП-10 мировых экспортеров. В целом украинская агропродукция представлена в 190 странах мира.


Видео: Кабинет министров Украины

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Тег Бразилия, Китай, США, Евросоюз, аграрии, продовольствие, Европейский Союз, агропродукция

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