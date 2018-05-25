Украина вошла в ТОП-5 стран с самыми высокими расходами на выпивку и еду

По совокупным расходам на вредные привычки украинцы также входят в пятерку стран мира с крупнейшими затратами

Украина входит в ТОП-10 стран мира, жители которых больше всего тратят на продукты. Об этом сообщил аграрный эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом, если прибавить к "продуктовым" затратам расходы на сигареты и алкоголь, Украина оказывается в ТОП-5 стран по этому показателю.

"По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в ТОП-10 стран, граждане которых наиболее тратят на продукты. Если сложить затраты на питание, сигареты и алкоголь, то наша страна входит в ТОП-5 стран мира с самыми высокими затратами", – написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Украинцы, по данным США, потратили в 2016 году 38% от всех доходов на продукты и 8,1% на алкоголь и сигареты. То есть общие расходы на эти две группы составили 46,1%. К слову, в НБУ ранее заявили, что в 2018 году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь – на 11%. Но уже сегодня алкоголь для украинцев менее доступен, чем для жителей ЕС.

"По совокупным расходам семей на вредные привычки украинцы также входят в пятерку стран мира с крупнейшими затратами. Вперед мы пропустили только Эстонию, Беларусь, Венгрию и Чехию", - отметил Дорошенко.

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Страной, где граждане имеют наименьшие затраты на продукты и вредные привычки, являются Соединенные Штаты. Американцы в позапрошлом году потратили только 6,3% своих доходов на питание и 2% на алкоголь и сигареты, что составляет в общем 8,3%. В Европе наименьшие затраты у британцев – только 8,1% на продукты и 3,8% в виски и сигары.

Последнее место по исследованиям в Нигерии, граждане которой тратят почти 60%. Поляки тратят на питание 16,5% и 6,2% пропивают. Китайцы "проедают" 22,5% и еще 2,3% платят за пагубные привычки.

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