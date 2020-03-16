Украина впервые предоставила услугу транзита газа ЕС – ЕС

Госкомпания "Оператор ГТС Украины" впервые обеспечила транзит объемов газа между двумя европейским странами, сообщили в пресс-службе компании.

"Известный немецкий энергетический трейдер заказал транспортировку природного газа через Украину по маршруту Венгрия – Словакия. Учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с "Газпромом" – в энергетических единицах", – рассказали в пресс-службе.

После подписания нового транзитного транспортного соглашения с "Газпромом" и новых межоператорских соглашений с операторами ГТС смежных европейских стран "Оператор ГТС Украины" активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и зарубежных заказчиков.

Новая услуга транзита на короткие расстояния short-haul позволяет заказчикам транспортировать газ между европейским странами (Польша, Словакия, Венгрия и в будущем Румыния) по территории Украины.

Реклама

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного Потока – 1" уже не используются в полном объеме", – объяснили в пресс-службе.

Также ОГТСУ работает над созданием виртуальных точек, что упростит работу как смежным операторам, так и трейдерам в точках межгосударственных соединений. Сейчас открыты консультации по созданию единой виртуальной точки на украинско-польской границе.

"Оператор ГТС приглашает всех трейдеров к активному использованию услуги short-haul, которая также может сочетаться совместно с услугой оператора ПХГ "таможенный склад", – рассказали в пресс-службе.

В тренде Аномальная погода бьет по ягодному рынку Украины сильнее, чем коронавирус

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что низкие цены на природный газ в Европе будут сохраняться в течение ближайших 2-3 лет. Об этом заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Украинского энергетического форума в Киеве.

"Благодаря LNG (сжиженный природный газ, СПГ) европейский рынок газа сильно изменился в прошлом году. Мы в "Нафтогазе" ожидаем, что эти изменения будут устойчивыми в течение ближайших 2-3 лет", – сказал Коболев.

А особенности украинской ГТС помогают европейцам регулировать рынок топлива.

Напомним, Украина избежала роста цен на газ в три-четыре раза благодаря заключению нового транзитного контракта с Россией.

При этом в Украине намерены инвестировать средства в модернизацию и перестройку ГТС.

Сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения, до почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Новая цена стала рекордно низкой за последние четыре года.

Андрей Коболев в прямом эфире новостей "Сегодня" заявил, что цена на газ для населения может снизиться раньше лета.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама