Украина все активнее торгует с Эстонией – Порошенко

Рост товарооборота Украины с Эстонией демонстрирует развитие экономических отношений между странами. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Хочу подчеркнуть, что за последний год рост товарооборота между нашими странами ровняется почти 30%. Это очень хороший термометр экономических отношений между нашими странами", – заявил Порошенко.

Кроме того, президенты договорились провести в 2018 году заседание межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству.

"Мы констатировали, что экономическое сотрудничество между странами развивается достаточно динамично и договорились, что до заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству мы дадим поручение правительствам рассмотреть моменты, которые препятствуют сотрудничеству, устранить все барьеры и найти оптимальный путь решения проблем инвесторов, которые есть в Украине, в сфере надежного законодательного поля", – подчеркнул Порошенко.

Кальюлайд, в свою очередь, также напомнила, что Эстония выделяет средства на различные программы в Украине.

"Ежегодно налоги эстонских плательщиков составляют больше 2 млн евро на разные программы в Украине. Украина всегда была и остается важным партнером для Эстонии и поэтому мы продолжаем поддерживать реформы, которые проводят ваш парламент и ваше правительство", – отметила президент Эстонии.

Напомним, недавно Порошенко также сообщал, что товарооборот Украины и Словении заметно оживился. По словам главы государства, словенский бизнес довольно активно инвестирует в украинские проекты.

Кроме того, Украина и Беларусь увеличили товарооборот на 20%. Только за два месяца 2018 года Беларусь нарастила экспорт в Украину на 29%, не считая нефтепродуктов и удобрений.