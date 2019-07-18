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Украина ввела пошлины на дизель и автогаз из России

18 июля, 15:43

Цены на АЗС от этого не изменятся, а бюджет получит дополнительные средства, считают у Зеленского

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. По его словам, это решение является совместным шагом правительства и президента в ответ на расширение Россией экономических санкций - в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и т.д.

"Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа", - написал Герус на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно решению Кабмина:

  • специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 г. и 4% с 1 октября 2019 г.;
  • специальная пошлина на поставки сжиженного газа – 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

По его подсчетам, госбюджет от введенных пошлин получит около 2 млрд грн в год.

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Герус также заверил, что это решение не повлияет на цены на топливо на украинских АЗС.

"Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера импортера, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл. на тонне, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях. Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и тому подобное",- объяснил Герус.

Он уверен, что на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, поэтому есть основания даже для некоторого снижения розничных цен.

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Новости "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше:


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Тег Россия, топливо, дизель, Украина, пошлины, санкции, санкции против России , сжиженный газ, автогаз, дизельное топливо, санкции против Украины

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