Украина ввела спецпошлины на товары из России, доллар рванул вверх: итоги дня Сергей Гусев 2019-08-01T20:01:00+03:00 Экономика В ЦИК надеются, что официальное объявление результатов выборов произойдет не позднее 5 августа

Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Около 6 млрд грн уже потрачено на подготовки к новому отопительному сезону, что несколько больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минрегионе. Первоочередное внимание уделяется социальной сфере, учреждениям образования, дошкольного образования и здравоохранения. На 1 августа из 40164 объектов уже подготовлено около 30 тыс. Что касается объектов теплоснабжения, то подготовка также проходит в графике с выполнением на данный момент около 60% плана.

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии привлечены к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

Составил 97,3% уровень оплаты населения за все потребленные жилищно-коммунальные услуги в январе-мае, а отдельно за тепло и горячую воду – 101%. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18%.

Кандидаты в депутаты и политические силы оспаривают результаты выборов в парламент. На сегодняшний день в суды поданы 74 в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались вопросов протоколов о подведении итогов голосования. В 42 случаях истцы получили отказ в удовлетворении своих жалоб, пять исков остались без рассмотрения, 14 – удовлетворены, 13 – в настоящее время находятся в производстве. В Центральной избирательной комиссии надеются, что официальное объявление результатов внеочередных парламентских выборов произойдет не позднее 5 августа.

104,69 тонны гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста проследовали через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную Украине территорию.

243 тыс. пассажиров в июле воспользовались услугами Львовского аэропорта им. Даниила Галицкого, что на 25,8% больше, чем в июле 2018. Количество выполненных рейсов – 1933, что на 20,5% больше, чем аналогичного периода прошлого года. В январе-июле пассажиропоток вырос на 41,2% в годовом выражении и достиг 1192,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 24,4%, – с 8484 до 10551.

В зоне отчуждения ЧАЭС разработали водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. В настоящее время происходит техническое оформление маршрутов.

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В Украине появится новый спортивный телеканал – Национальный совет по вопросам телерадиовещания включил ирландский телеканал Setanta Sports в перечень иностранных каналов, которые разрешены для ретрансляции на территории Украины. Канал является владельцем эксклюзивных прав на трансляцию премьер-лиги Англии. Также он показывает Кубок Англии, премьер-лигу Шотландии, Кубок английской лиги, UFC, НХЛ, "Формулу 1" и НБА.

650,38 тыс. украинцев посетили Турцию за первые шесть месяцев 2019 года, что на 4,58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, по итогам 1-го полугодия Украина вошла в десятку стран-лидеров, заняв 7-ю строчку.

Запланировано 11 заходов круизных лайнеров в Одесский морской порт на 2020 год. На 2021 – уже поступили 10 заявок, на 2022 – две.

Экономика

Специальные пошлины на товары из России вступили в силу с 1 августа в Украине. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 15 мая. Спецпошлины будут взиматься дополнительно к другим платежам.

Ослабил на 33 копейки до 25,35 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 2 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 1 августа.

Купил 190 млн долларов 31 августа НБУ на межбанке. С начала года чистый выкуп валюты Нацбанком в резервы составил 1,265 млрд долларов.

Сведен с профицитом 1,2 млрд долларов сводный платежный баланс Украины в июне 2019 года был по сравнению с дефицитом 750 млн долларов в мае, 45 млн – в апреле, профицитом – 652 млн в марте 2019 года и профицитом 23 млн – в июне-2018.

Составили 48,96 млрд грн остатки средств на Едином казначейском счете на начало августа, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. Год назад на ЕКС средств было в 24 раза меньше – 1,99 млрд грн.

Вырос на 12,65 млрд грн (на 17,2%) портфель ОВГЗ нерезидентов на 1 августа – до 86,41 млрд грн, банков Украины – на 1,93 млрд грн (на 0,6%) – до 344,24 млрд грн. В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%) – до 803,403 млрд грн.

Все главные управления Государственной налоговой службы зарегистрированы как юридические лица. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов. Новая служба начнет свою работу тогда, когда переведутся 30% персонала из ГФС в ГНС. На уровне центрального аппарата это уже произошло. После этого Кабинет министров переведет функцию взимания налогов с Государственной фискальной службы в Государственную налоговую службу.

В 190-200 млрд грноценил Фонд гарантирования вкладов физических лиц последствия пережитого банковского кризиса для государства, крупных вкладчиков и бизнеса. Фонд выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 90 млрд грн, при этом фактически всю сумму одолжил у государства и пока не вернул 50 млрд грн.

Мир

Сократилось с 80 до 55% за прошедшие 10 лет число россиян, доверяющих новостям из телевизора. Таковы результаты исследования "Левада-центра". При этом 72% узнают о событиях в стране и мире из выпуска новостей по телевизору. Этот показатель сократился за 10 лет на 22%. Реже всего узнают о новостях по телевизору люди в возрасте до 25 лет (45%), чаще всего в возрасте от 65 лет и старше (93%). Самым крупным источником новостей после телевизора является интернет и социальные сети — информацию там получает 33% респондентов. Доверяют этому источнику информации 20% населения.

Правительство ФРГ представило законопроект, обязывающий сообщать о подозрительных покупателях недвижимости, металлов, произведений искусства и криптовалют. Так, риэлторы и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке или аренде недвижимости, если месячная плата за объект превышает 10 тыс. евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и подлежат проверке уже с 2 тыс. евро. Сообщать властям о подозрительных случаях обязаны будут компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", а также занимающиеся продажей произведений искусства в случае сделок на сумму свыше 10 тыс. евро.

Кинофильм "Король лев" стал четвертым кинопроектом студии Walt Disney, которому удалось заработать свыше миллиарда долларов в мировом прокате. Ранее этот рубеж в 2019 году перешли "Капитан Марвел", "Мстители 4: Финал" и "Аладдин". "История игрушек 4", которая вышла на экраны в июне, приближается к 920 млн долларов и может перейти отметку в миллиард в течение ближайших недель.

В Боснии освободили из-под стражи младшего брата Лакшми Миттала владельца ArcelorMittal. Прамода Миттала, председателя наблюдательного совета компании GIKIL, которого арестовали 28 июля по коррупционным обвинениям. Его отец выплатил залог в 1,5 млн евро и компенсировал 11 млн евро по имущественному иску. Прамода обвиняют в том, что он и другие фигуранты дела с 2003 года платили необоснованно завышенные вознаграждения иностранным, преимущественно индийским, директорам и экспертам, а также членам их семей.

Выделило 5 млрд долларов за последние два финансовых года на усиление таможенной инфраструктуры правительство Великобритании в свете выхода страны из Евросоюза. На днях принято решение увеличить штат пограничной службы на тысячу человек.

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