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Украина ввела в действие спецпошлины на товары из Росиии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 2019-08-01T09:24:00+03:00 Экономика Полученные средства направят на развитие импортозамещения

С сегодняшнего дня, 1 августа, Украина ввела в действие специальные пошлины на товары из России. Постановление о введении таких антидемпинговых мер Кабинет министров принял 15 мая.

Спецпошлины будут взиматься дополнительно к другим платежам. Полученные средства направят на развитие импортозамещения.

"С 1 августа 2019 года при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров", – объясняли в Минэкономразвития.

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Также отмечалось, что исключение составит "чувствительный" импорт - такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. При этом позже, 17 июля, Кабмин обнародовал постановление о спецпошлинах на российский газ и дизель.

Кроме того, 15 мая Кабмин расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины. Речь идет цементе и фанере. Изначально эмбарго на российские товары начало действовать с 10 января 2016 года.

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