Украина ввела в действие спецпошлины на товары из Росиии

С сегодняшнего дня, 1 августа, Украина ввела в действие специальные пошлины на товары из России. Постановление о введении таких антидемпинговых мер Кабинет министров принял 15 мая.
Спецпошлины будут взиматься дополнительно к другим платежам. Полученные средства направят на развитие импортозамещения.
"С 1 августа 2019 года при ввозе на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины, вводится специальная пошлина в процентах к таможенной стоимости товаров", – объясняли в Минэкономразвития.
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Также отмечалось, что исключение составит "чувствительный" импорт - такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. При этом позже, 17 июля, Кабмин обнародовал постановление о спецпошлинах на российский газ и дизель.
Кроме того, 15 мая Кабмин расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины. Речь идет цементе и фанере. Изначально эмбарго на российские товары начало действовать с 10 января 2016 года.
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