В Украине опять заработают кинотеатры: в Минкульте назвали дату

Сразу после возобновления работы кинозалы смогут быть заполнены только на 30%

Вскоре после того, как народные депутаты обратились к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу кинотеатров, в правительстве сообщили о планах возобновить ее, но не раньше июля.

Об этом, как сообщает hromadske, заявила 19 мая исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

"В целом мы рассчитывали, что с 1 июля будут сняты ограничения (на работу культурных учреждений)", – сказала она, уточнив, что планы правительства "полностью зависят от той эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве".

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При этом сразу после открытия кинозалы будут работать в ограниченном режиме – доступны будут только треть мест в зале.

"На первом этапе это возможно заполнение на 30%", – сказала и.о. главы Минкульта.

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Фоменко признает, что такие ограничения будут убыточными для владельцев кинотеатров, поскольку допустимое количество зрителей "не покрывает те расходы, на которые рассчитывает объект хозяйствования".

Напомним, что на прошлой неделе глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил сайту "Сегодня", что кинотеатры в столице будут открывать "в самый последний момент", то есть "на последнем этапе выхода из карантина".

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Как уже сообщалось, с 22 мая в Украине ожидается второй этап выхода из карантина. Будут вновь разрешены спортивные соревнования, но без зрителей, откроются отели, кроме хостелов, и детские садики, а также опять запустят общественный транспорт.

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