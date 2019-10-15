Украина выходит на международный энергетический рынок: интервью с Максимом Тимченко

Максим Тимченко. Фото: ДТЭК

На прошлой неделе Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко посетил Хорватию, где провел ряд встреч на высоком уровне – с Президентом Республики Колиндой Грабар-Китарович и Премьер-министром Андреем Пленковичем.

Дело в том, что компания ДТЭК и хорватская национальная энергетическая компания HEP d.d. подписали Меморандум о взаимопонимании и деловом сотрудничестве, что открывает новую страницу в отношениях между двумя странами в энергетическом секторе.

Благодаря документу станет возможной торговля энергетическими ресурсами, реализация совместных проектов на зарубежных рынках, в том числе, инвестиции в энергетические активы. Во время визита Максим Тимченко дал интервью хорватскому изданию, которое мы приводим полностью.

Подписание соглашения. Пресс-служба ДТЭК

- Как началось деловое сотрудничество между HEP и ДТЭК?

- ДТЭК открыт к сотрудничеству как с украинскими, так и с иностранными партнерами. Мы выделяем несколько ключевых направлений такого сотрудничества.

Первый – это торговля энергоресурсами: электроэнергией, углем, газом. У нас более 20 партнеров в Европе – Германия, Великобритания, Польша, а сейчас и Хорватия. Благодаря нашей команде трейдеров, которой я искренне горжусь, ДТЭК стабильно занимает первое место по экспорту электроэнергии в Украине. Сегодня мы также активно рассматриваем потенциальные возможности импорта.

Второе направление – это развитие возобновляемых источников энергии.

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Энергетическая стратегия Украины предусматривает рост возобновляемых источников энергии до 25% от общего объема производства электроэнергии в Украине до 2035 года. Более того, в этом мы уже достигли серьезного успеха. Наша страна лидирует в Европе по темпам ввода в эксплуатацию новых мощностей солнечных и ветровых электростанций. ДТЭК существенно способствовал этому. Например, в прошлом году более трети всех инвестиций в "зеленую энергетику" Украины – это инвестиции нашей компании. К концу 2019 мощность работающих солнечных и ветровых электростанций ДТЭК достигнет 1 ГВт. Мы уже сотрудничаем в этих проектах с мировыми лидерами отрасли, такими как General Electric, Vestas, Siemens.

Мы также наблюдаем высокий интерес инвесторов к добыче газа. Это естественно: сегодня Украина на втором месте по величине запасов этого ресурса в Европе после Норвегии. Однако, в то же время, мы продолжаем импортировать газ. Наша команда видит возможности для Украины стать на 100% независимой в этом вопросе. Более того, ДТЭК увеличил добычу в 3 раза за последний год, став крупнейшим частным производителем газа в стране.

Несколько месяцев назад мы начали общаться с HEP и поняли, что наши стратегические приоритеты и векторы развития очень похожи. А это значит, что мы можем укрепить друг друга и стать партнерами.

Поэтому мы подписали в Сплите Меморандум о взаимопонимании и деловом сотрудничестве с участием Премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича. Мы провели важные переговоры, и мы благодарны Премьер-министру за поддержку наших инициатив в контексте продолжения диалога с Европейской Комиссией и Европейским парламентом.

Максим Тимченко. Фото: пресс-служба ДТЭК

- Какова цель вашего сотрудничества?

- Выход на зарубежные рынки, международное партнерство является одним из векторов долгосрочной стратегии ДТЭК. Подписание меморандума с HEP d.d. это еще один шаг в расширении нашего присутствия на европейских энергетических рынках. Сегодня мы рассматриваем несколько направлений для сотрудничества с нашим новым партнером. В частности, это торговля электроэнергией и газом, совместные проекты на европейских рынках, включая инвестиции в энергетические активы. Например, мы видим потенциал в сочетании наших усилий в области возобновляемых энергетических ресурсов.

- Какими будут следующие практические шаги?

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- В качестве первого шага в рамках нашего сотрудничества мы планируем тестовые поставки электроэнергии нашей дочерней компанией DTEK Hungary Power Trade в октябре этого года. Объем – до 2,5 тыс. МВт-ч. В следующем году объем торговли ДТЭК с HEP d.d. может достичь 1,3 млн МВт-ч.

Встреча с президентом Хорватии. Фото: пресс-служба ДТЭК

- Украина 1 июля запустила новый, либерализованный рынок электроэнергии. Каковы ваши первые впечатления в контексте работы ДТЭК?

- ДТЭК был и остается компанией, которая последовательно поддерживает реформы в энергетике, прежде всего, внедрение европейской модели рынка электроэнергии в Украине. Новый рынок был успешно запущен 1 июля 2019 года. Это исторический шаг для Украины. Либерализация рынка электроэнергии была обязательством Украины в соответствии с Договором об Энергетическом сообществе, Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательством перед МВФ. Мы довольны первыми результатами запуска рынка. Впервые в истории независимой Украины начался импорт электроэнергии, ежемесячный импорт составляет около 300 млн кВт-ч. Украина также принимала участие в транзите электроэнергии через остров Бурштын (от Словакии в Венгрию и Румынию). Украина на пути к синхронизации с ENTSO-E. Потенциальные объемы экспорта / импорта электроэнергии возрастут с 4-5 до 20 млрд КВт-ч в год. Наконец, мы ожидаем, что запуск рынка станет новым толчком для развития как энергетического сектора, так и экономики Украины в целом. По мнению экспертов, в результате реформы дополнительное увеличение реального ВВП Украины составит 0,3% в год. Дополнительные поступления в государственный бюджет в виде налогов с этой отрасли могут достигать $ 0,8-1,5 млрд ежегодно. Цель реформы и либерализации рынка электроэнергии – энергетическая независимость Украины. Реформа еще не завершена. Мы ожидаем полной либерализации рынка в ближайшие несколько лет.

- Изношенность электросетей Украины уже достигла 80-ти процентов, осталось около 10 лет эксплуатационного срока. Это тоже является предметом для совместной работы с HEP и некоторыми другими хорватскими компаниями?

- Вы абсолютно правы. Согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, потенциальная потребность в инвестициях в энергетический сектор оценивается на уровне 80-95 млрд евро. Я убежден, что Украина будет главным драйвером европейских инвестиций в энергетический сектор Восточной Европы в ближайшее десятилетие. Около 40% этой суммы (40 млрд евро) следует инвестировать в модернизацию сетей. Потому что действующая система расходы+ не позволяет уменьшить уровень SAIDI и потерь электроэнергии, а также улучшить технические параметры сетей. Износ инфраструктуры операторов системы распределения в Украине на уровне 80% (операторы системы распределения ДТЭК – 70-75%). Реализация стимулирующего тарифного регулирования давно назрела – в течение 20 лет все европейские страны, кроме Украины и Беларуси, используют стимулирующее тарифное регулирование, или RAB-тарифы. Укрепление и модернизация распределительных сетей является ключевым для обеспечения большей доли возобновляемых источников энергии в системе. Европейский опыт, опыт хорватских компаний в трансформации энергетического сектора является важным и ценным для нас. Я вижу большие перспективы для расширения партнерских отношений в ближайшем будущем.

Максим Тимченко. Фото: пресс-служба ДТЭК

- Решил ли ДТЭК проблему со своими активами на востоке Украины?

- Эта проблема еще не решена. 11 угольных и энергетических предприятий ДТЭК остались на временно неподконтрольных Украине территориях, и сегодня мы полностью лишены возможности участвовать в их деятельности. Насколько нам известно, сегодня никто не поддерживает эти предприятия, многие из них уже невозможно будет эксплуатировать. Против тех предприятий, которые продолжают добывать уголь, украинские правоохранители возбудили уголовные дела. Действительно, согласно украинскому законодательству – недра, включая уголь, являются собственностью народа Украины. Добыча угля без специальных разрешений, выданных украинскими органами власти, имеет признаки преступления. К сожалению, часть этого незаконно добытого угля экспортируется в европейские страны. По нашим данным, на июль 2019 года оттуда было экспортировано около 3,20 млн тонн угля. Мы надеемся на активное участие европейских политиков и государственных деятелей в решении этого вопроса.

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