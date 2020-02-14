Украина выиграла суд с Россией по делу завода "Артем"

По словам главы "Укроборонпрома", речь идет о 55 миллионах гривен

/ Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем, который ранее также рассказал о задолженности по зарплатам в "Укроборонпроме".

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения", – написал Найем на своей странице в Facebook.

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По его словам, это "победа примерно на 55 млн гривен".

Найем также напомнил, что завод "Артем" является одним из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер. Рама беспилотного летательного аппарата напечатана из карбона с помощью 3D принтера.

Видео: Укроборонпром

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