Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Украина выиграла суд с Россией по делу завода "Артем"

14 февраля, 09:16

По словам главы "Укроборонпрома", речь идет о 55 миллионах гривен

/ Фото: Укроборонпром

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем, который ранее также рассказал о задолженности по зарплатам в "Укроборонпроме".

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения", – написал Найем на своей странице в Facebook.

Реклама

По его словам, это "победа примерно на 55 млн гривен".

В тренде
Что будет с землей и курсом доллара: спецэфир телеканала "Украина 24" из Кабмина

Найем также напомнил, что завод "Артем" является одним из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" представили первый украинский военный квадрокоптер. Рама беспилотного летательного аппарата напечатана из карбона с помощью 3D принтера.

Видео: Укроборонпром

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия суд победа Украина заводы Укроборонпром артем Мустафа Найем

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионный возраст для украинок снова повышается
Пенсионный возраст для украинок снова повышаетсяЭкономика
Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в Киеве
Министр образования, которой не хватало зарплаты, купила квартиру в КиевеЭкономика
Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривня
Курс доллара устремился вниз: выдержит ли гривняФинансы
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсииЭкономика
Министр Новосад объяснила, откуда взялась квартира за миллион гривен
Министр Новосад объяснила, откуда взялась квартира за миллион гривенЭкономика
Рада весь день рассматривала закон о рынке земли: подробности
Рада весь день рассматривала закон о рынке земли: подробностиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...